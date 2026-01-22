Haberler

Samsun'da 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
