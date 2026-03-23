Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu maddeden 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A. saklandığı adreste yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'yı (42) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak