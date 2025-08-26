Firari Hükümlü Ankara'da Yakalandı

Güncelleme:
Ankara'da, hakkında 49 yıl hapis cezası bulunan Y.D., jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hükümlü, Sincan ilçesinde ele geçirildi ve cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timlerince Sincan ilçesinde yakalanan Y.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
