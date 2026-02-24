Haberler

Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Alanya'da, 26 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A., emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama ve hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.A'nın (30) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

