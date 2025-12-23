Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi yakaladı.

S.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.