Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman'da hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da hakkında çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.K'yi yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel