2 yıldır her yerde aranan firari hükümlü yakalandı

İSTANBUL'da 2024 yılından bu yana aranan ve 'kasten öldürmek', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ticareti', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan firari Abdulsamet U., yakalandı. Firari hükümlü cezaevine gönderilirken, onu sakladığı iddia edilen arkadaşı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülere yönelik yapılan çalışmalarda 25 Aralık 2024 tarihinden bu yana aranan Abdulsamet U.'yu yakalamak için bir dizi operasyon yaptı. Polis ekipleri, önce şüphelinin bulunduğunu tespit ettikleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ovacık köyünde bir eve baskın yaptı. Şüphelinin dakikalar önce evden ayrıldığı belirlenirken, yeniden takip başlatıldı. Firari hükümlünün kendisine yardım eden bir kişiyle birlikte Pendik'te olduğu belirlendi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Abdulsamet U.'nun sık sık ev değiştirdiği ve en son kaldığı rezidans tespit edildi. Belirlenen adrese Özel Harekat Polislerinin de katıldı bir operasyon düzenlendi. Baskında, firari hükümlü Abdulsamet U. ile onu sakladığı iddia edilen arkadaşı Yakup Ş. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Yakup Ş.'nin 2017 yılında meydana gelen 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma', 'taşıma ve bulundurma' suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu ayrıca 5 ayrı UYAP araması olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet U. cezaevine gönderildi. Onu sakladığı iddia edilen Yakup S. hakkında ise mahkeme ev hapsi kararı verdi.

