Samsun'da 53 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y. yakalandı. Hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi ve cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İlyas Gün