Haberler

Afyonkarahisar'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, savcılık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.A'yı Çobanlar ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı