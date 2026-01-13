Afyonkarahisar'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, savcılık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.A'yı Çobanlar ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel