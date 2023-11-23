Finlandiya, Rusya ile Bir Sınır Kapısı Hariç Tüm Kapıları Kapattı

HELSİNKİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, hükümetin Çarşamba günü Rusya sınırındaki karayolu trafiğini ülkenin kuzeyindeki tek bir geçiş noktasıyla sınırlandırma kararı aldığını açıkladı.

Finlandiya hükümeti geçen hafta ülkenin güneydoğusundaki dört sınır kapısını kapatmış, kuzeydeki dört sınır kapısını ise açık bırakmıştı. Cuma gecesinden itibaren, yalnızca Inari belediyesindeki Raja-Jooseppi sınır kapısı açık olacak. Bu karar 23 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak.

Orpo kabinesinin Rusya ile tüm karayolu geçişlerini kapatma planı Salı günü Finlandiya Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti.

Bakanlık Çarşamba günkü planı ise onayladı.

Orpo, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında tüm geçişlerin kapatılması ihtimalinin sorulması üzerine, "Kapatılması mümkün ancak mevcut durum bunu gerektirmiyor" yanıtını verdi.