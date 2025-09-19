Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Çağrı

Haberler

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'in Gazze'deki şiddeti sonlandırması ve insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi için çağrıda bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'e Gazze'deki şiddetini sonlandırması ve buraya insani yardımın ulaşmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

Valtonen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu hafta içerisinde İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Finlandiyalı Bakan Valtonen, "İsrail Dışişleri Bakanı'na şiddetin durdurulması, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin iki devleti çözümü desteklediğini aktaran Valtonen, Finlandiya'nın uluslararası hukuka olan sarsılmaz bir bağlılık duyduğunu kaydetti.

