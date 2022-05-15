Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile... - Haberler

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Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile...

AA - Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel
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Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile...

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Güncel, Haberler

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