Finlandiya'da "Özgürlük Konvoyu" üyelerinden protesto
AA - Yakup Yılmaz - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı binasının önü Protestocuların görüntüleri Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar Tabuta sarılı Finlandiya bayrağı Finlandiya'da "Özgürlük Konvoyu" üyeleri Korona pasaportu, akaryakıt fiyatları ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma girişimini protesto etti.
Cumhurbaşkanlığı binasının önü
Protestocuların görüntüleri
Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar
Tabuta sarılı Finlandiya bayrağı Finlandiya'da "Özgürlük Konvoyu" üyeleri Korona pasaportu, akaryakıt fiyatları ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma girişimini protesto etti.
AA / Yakup Yılmaz - Güncel