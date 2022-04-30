Finlandiya'da "Özgürlük Konvoyu" üyelerinden protesto - Haberler

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Finlandiya'da "Özgürlük Konvoyu" üyelerinden protesto

AA - Yakup Yılmaz - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı binasının önü Protestocuların görüntüleri Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar Tabuta sarılı Finlandiya bayrağı Finlandiya'da "Özgürlük Konvoyu" üyeleri Korona pasaportu, akaryakıt fiyatları ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma girişimini protesto etti.

Cumhurbaşkanlığı binasının önü

Protestocuların görüntüleri

Protestocuların açtıkları döviz ve pankartlar

Tabuta sarılı Finlandiya bayrağı Finlandiya'da "Özgürlük Konvoyu" üyeleri Korona pasaportu, akaryakıt fiyatları ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma girişimini protesto etti.

AA / Yakup Yılmaz - Güncel

Özgürlük Konvoyu, Finlandiya, Protesto, Döviz, Güncel, Haberler

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