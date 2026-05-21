Finlandiya'dan İsrail'e Aktivistlere Kötü Muamele Tepkisi

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muamele nedeniyle bakanlığın İsrail'in Helsinki Büyükelçisi ile görüşüldüğünü bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığınca ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bakanlık yetkililerinin bugün İsrail'in Helsinki Büyükelçisi Boaz Rodkin ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede İsrail'in aktivistlere yönelik kötü muamelesinin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Büyükelçiye Filo katılımcılarına saygı çerçevesinde muamele edilmesi, hukuki güvence ve güvenliklerinin sağlanması ve uluslararası hukuka uyulması talepleri yinelendi." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Helsinki Büyükelçisini çağırdığını bildirmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler geldi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
