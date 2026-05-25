Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'yı temsil etmeye hazır olduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil etme teklifi alması halinde bunu geri çevirmeyeceğini söyledi. Stubb, Ukrayna'nın savaşta avantajlı olduğunu belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil etme teklifini geri çevirmeyeceğini belirtti.

Stubb, ülkede yayın yapan YLE haber ajansının radyo programında dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kiev'in 4 yıl önceye göre Rusya-Ukrayna savaşında daha avantajlı pozisyonda olduğunu kaydeden Stubb, "Ayrıca, savaşın Rusya'daki popülaritesi azalıyor, bu da Ukrayna'nın şu anda üstünlüğe sahip olduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Stubb, Avrupa'yı barış müzakerelerinde temsil etme teklifi alması halinde bunun "olumsuz cevap verilemeyecek bir şey" olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde temsil edilmesi durumunda bu görevi kimin üstleneceği sorusu son günlerde kıta gündemini meşgul ediyor.

Uluslararası basında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Stubb, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi olası adaylar olarak zikrediliyor.

AB Dışişleri Bakanlarının 27-28 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantılarında bu konuyu ele alması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 Mayıs'ta, Rusya hakkında olumsuz açıklama yapmamış herhangi bir kişiyi Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova ile müzakerecisi olarak görmeye hazır olduklarını, AB-Rusya müzakereleri için eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in adaylığını tercih edilebilir bulduğunu söylemişti.

Kallas ise Rusya'ya Avrupa adına müzakereci atama hakkı vermenin "akıllıca olmayacağını" kaydederek, "Bence Gerhard, Rus devlet şirketleri adına üst düzey lobi faaliyetleri yürütmüştür. Dolayısıyla Putin'in neden onu bu görev için istediği açık. Böylece kendisi, aslında masanın her iki tarafında da yer almış olacak." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var