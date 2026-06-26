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Finikeli öğretmenin yazısı ÖğretmenİZ Dergisi'nde yayımlandı

Finikeli öğretmenin yazısı ÖğretmenİZ Dergisi'nde yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığının ÖğretmenİZ Dergisi'nin Nisan 2026 sayısında, Antalya Finike'deki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bülent Siviş'in 'Atlantik'te Gizlenen Türk' başlıklı yazısı yayımlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, öğretmeni tebrik ederek kültürel ve bilimsel çalışmaların önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının ÖğretmenİZ Dergisi'nin Nisan 2026 tarihli 9. sayısında, Antalya'nın Finike ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bülent Siviş'in "Atlantik'te Gizlenen Türk" başlıklı yazısı yayımlandı.

Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, öğretmenlerin akademik ve kültürel üretimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan dergide eserine yer verilen Hasyurt Kolaklar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bülent Siviş'i tebrik etti.

Gökdemir, öğretmenlerin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, bilimsel ve kültürel çalışmalarıyla da eğitime katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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