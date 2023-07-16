Finike Kaymakamı Şehit Mezarlarını Ziyaret Etti

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti. Kaymakam Çelik, Turunçova Mahallesi Dağdibi Mezarlığı ve Yuvalılar Mezarlığı'nda şehit kabirlerine gül bıraktı, dua okudu.