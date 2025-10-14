Finike Kaymakamı Çelik'ten şehit ailesine ziyaret

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehadetinin yıl dönümünde şehit Adem Ovar'ın ailesini ziyaret etti.

Turunçova Mahallesi'nde yaşayan şehit Ovar'ın ailesi ile bir araya gelen Çelik, aile bireyleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Şehit ailesine Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye eden Çelik, daha sonra Ovar'ın kabrini ziyaret etti. Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin hakkının asla ödenemeyeceğini belirten Çelik, devletin tüm imkanlarıyla şehitlerin emaneti olan ailelerin yanında olduğunu ifade etti.

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Hamit Bozdağ, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir ve Şehit Adem Ovar İlkokulu Müdürü Niyazi Özkan katıldı.