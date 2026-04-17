Antalya'da mermer ocağında yükleyici araçtan düşen kişi öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde bir mermer ocağında çalışan 44 yaşındaki Turgay Kiraz, yükleyici araçtan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alacadağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Turgay Kiraz (44), mesai bitiminde M.T'nin kullandığı loder (yükleyici) araçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemede Kiraz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, Kiraz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Karataç