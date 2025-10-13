Finike'de Yazır Üzüm Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yazır Üzüm Şenliği gerçekleştirildi.

Finike Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında en kaliteli üzüm ve pekmez, çuval, yumurta taşıma, yoğurt yeme ve sandalye kapma yarışları yapıldı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile protokol üyeleri, çiftçilerle bahçelerden üzüm topladı, pekmez kaynatanlara yardım etti.

Geyikçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yazır üzümünün Finike'nin en özel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Üzümü daha da tanıtmak amacıyla şenlik düzenlediklerini aktaran Geyikçi, "Bu şenliği yıllar boyu yaşatmak istiyoruz. Bu şenlik, hepimizin ortak emeğidir. Dilerim ki birlik, beraberlik ve çalışma ruhumuz yıllar boyu geleceğimize ilham olur." ifadesini kullandı.

Şenlikte yerel sanatçılar tarafından konser verildi, halk oyunları gösterileri yapıldı.