Antalya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki Ahmet Demir hayatını kaybederken, 5 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Demir (63) hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kumluca- Finike yolu Hasyurt Mahallesi'ndeki TIR parkı önünde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri ikiye ayrılırken, diğerinde büyük çapta hasar oluştu. İhbarla olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Demir, M.T. (21), S.Ü. (46), F.Ş. (24), M.C.Ö. (16) ve E.K. (23) yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, tedavileri için hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ahmet Demir, hastanede kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!