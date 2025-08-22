Finike'de Silahlı Saldırı: İki ölü

Finike'de Silahlı Saldırı: İki ölü
Antalya'nın Finike ilçesinde, husumet nedeniyle av tüfeğiyle vurulan iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli, bölgede aranmaya devam ediliyor.

Saklısu Mahallesi'nde serada çalışan 2 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede, silahlı saldırıya uğrayan Fatih Ç. ve Süleyman S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli A.T'nin, husumetli olduğu belirtilen Fatih Ç. ile yanında çalışan demir ustası Süleyman S'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Jandarma ekibi, zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
500
