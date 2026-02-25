Finike'de adliye personeli iftar programında buluştu

Finike Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen programda hakim, savcı ve adliye personeli birlikte iftar yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan'ın ev sahipliğinde organize edilen programa, ilçede görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının yanı sıra güvenlik güçleri, avukat, noter ile adliye personeli aileleriyle katıldı.

Başsavcı Atakan, yaptığı konuşmada, ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının huzur ve bereketini aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Atakan, bu mübarek ayın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde mesai arkadaşları ve paydaş kurumlarla kurulan güçlü bağların önemine dikkati çeken Atakan, bu dayanışmanın kamu hizmetlerinin daha sağlıklı şekilde yerine getirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Program, iftarın ardından semazen gösterisi ve ney dinletisiyle sona erdi.