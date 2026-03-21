Antalya'da çocuklar için bayram şenliği düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen bayram şenliği, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı, çocukların coşkuyla katıldığı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Turunçova Mahallesi'nde Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) ve mahalle muhtarı Ömer Fırtına öncülüğünde bu yıl ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte gelenek ve görenekler yaşatıldı.

UMESKO Başkanı Sebile Gürkan, AA muhabirine, amaçlarının özellikle çocukların hayatlarında bir anı olacak, gelecekte anlatabilecekleri güzel bir bayram coşkusu yaşatmak olduğunu söyledi.

Gürkan, etkinliğin gerçekleştirilmesinde Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve mahalle muhtarı Ömer Fırtına'nın destek verdiğini kaydetti.

Şenlikte çocuklar için sihirbaz gösterisi, yüz boyama, çeşitli oyunlar, Dj performansı, müzik dinletisi etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirten Gürkan,"Etkinliğimize yaklaşık 500 çocuk ve aileleri katıldı. Bayramın ruhuna yakışır, çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte çocuklara bayram şekeri, harçlık ve pamuk şekeri dağıtıldığına işaret eden Gürkan, katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz

Trump'tan saatler içinde U dönüşü
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz

Trump'tan saatler içinde U dönüşü
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor
İngiltere'de korkutan salgın! Uzmanlar 'süper bulaşma' diyerek uyardı

Korkutan salgın! Uzmanlar "süper bulaşma" diyerek uyardı