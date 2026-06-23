Finike'de asfalt yüklü kamyon alev aldı
Antalya'nın Finike ilçesinde hareket halindeki asfalt yüklü kamyon yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü, kamyonda hasar oluştu.
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan yangında, asfalt yüklü kamyonda hasar oluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait asfalt yüklü kamyon, Yalnız Mahallesi'nde hareket halindeyken alev aldı.
İhbür üzerine bölgeye, orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Finike Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karaçam Orman İlk Müdahale ekibi, alevlere hızlıca müdahale ederek, yangını çevredeki ormana sıçramadan söndürdü.
Kamyonda, hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Karataç