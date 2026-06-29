Finike'de 24 Yıl Sürmesi Planlanan Mermer Ocağı Projesine "Çed Olumlu" Kararı: "Arazi İlk Haline Getirilemeyecek"

Haber: Buse ÖZBEY

(ANTALYA) - Antalya Valiliği, Antalya'nın Finike ilçesi Çamlıbel Mahallesi sınırlarında DK Traverten Doğaltaş Madencilik tarafından yapılması planlanan 18,77 hektarlık II-B Grubu Mermer Ocağı projesi için "ÇED Olumlu" kararı verdi. Şirket tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyasına göre yaklaşık 24 yıl sürmesi öngörülen projede, proje alanının yaklaşık 85 bin 983 metrekarelik bölümü ormanlık alanda yer alırken, üretim faaliyetleri sonunda bozulan arazinin çeşitli rekreasyon ve rehabilitasyon çalışmalarıyla ilk haline getirilemeyeceği belirtildi.

Antalya Valiliği, Antalya'nın Finike ilçesinin Çamlıbel Mahallesi sınırlarında DK Traverten Doğaltaş Madencilik tarafından yapılması planlanan 18,77 hektarlık alanı kapsayan II-B Grubu Mermer Ocağı projesi için "ÇED Olumlu" kararı verdi. Şirketin hazırladığı proje dosyasına göre, 84,36 hektarlık ruhsat sahasının 18,77 hektarlık bölümünde açık işletme yöntemiyle mermer ocağı işletilecek. Proje kapsamında yılda 100 bin metreküp blok ve parça mermer üretimi gerçekleştirilecek.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİNE BİN 100 METRE UZAKLIKTA

Proje alanı Finike ilçe merkezine yaklaşık 42 kilometre, Çamlıbel Mahallesi'ne kuş uçuşu 2 kilometre, en yakın yerleşim yeri olan Yazır Mahallesi'ndeki konutlara ise yaklaşık bin 100 metre mesafede bulunuyor.

SAHANIN DOĞAL YAPISI BOZULACAK, İLK HALİNE GETİRİLEMEYECEK

Proje kapsamında bitkisel toprak bulunan alanlar iş makineleriyle sıyrılarak 3 bin 899,63 metrekarelik depolama alanında muhafaza edilecek. Toplam 18 bin 770 metreküp bitkisel toprağın sahadan kaldırılacağı belirtilen dosyada, üretim faaliyetleri sonucunda sahanın doğal yapısının bozulacağı ve arazinin üretim sonunda çeşitli rekreasyon ve rekültivasyon yöntemleriyle ilk haline getirilemeyeceği ifade edildi. Depolanan bitkisel toprağın ise proje sonunda rehabilitasyon çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

85 BİN METREKARE ORMANLIK ALANI KAPSIYOR

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 187 bin 737 metrekarelik başvuru alanının 85 bin 983 metrekarelik bölümü ormanlık alanda bulunuyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, söz konusu ormanlık alanda gerekli izinlerin alınması şartıyla projeye uygun görüş verdi.

Dosyada, işletme ruhsatının 2032 yılına kadar geçerli olduğu, ancak sahada ekonomik olarak işletilebilir rezerv bulunması halinde ruhsat süresinin uzatılması için yeniden başvuruda bulunulacağı belirtildi. Proje ömrü ise mevcut rezerv üzerinden yaklaşık 24 yıl olarak hesaplandı.

Kaynak: ANKA