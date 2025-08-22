Finike'de 2 Ölümle Sonuçlanan Olayın Şüphelisi Yakalandı
Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın şüphelisi A.T., jandarma komando ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
YAKALANDI
Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kaçan A.T., ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Akçaybaşı mevkisinde tüfeğiyle birlikte yakalandı. Jandarma komando ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalanan A.T. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel