Finike'de 2 Ölümle Sonuçlanan Olayın Şüphelisi Yakalandı

Finike'de 2 Ölümle Sonuçlanan Olayın Şüphelisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın şüphelisi A.T., jandarma komando ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANDI

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kaçan A.T., ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Akçaybaşı mevkisinde tüfeğiyle birlikte yakalandı. Jandarma komando ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalanan A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı

Tanju Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, ağzının payını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.