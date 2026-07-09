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Antalya Büyükşehir Belediyesinden Finike'ye içme suyu yatırımı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Finike ilçesinde 1500 ton kapasiteli içme suyu deposu inşaatının devam ettiğini duyurdu. Depo, beş mahalleye kesintisiz ve sağlıklı su sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce, Finike ilçesinde yapımı süren 1500 ton kapasiteli içme suyu deposu inşaatının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Boldağ Mahallesi'nde çalışma yürütülüyor.

Kızılca, Karşıyaka, Eski Mahalle, Kale ve Boldağ mahallelerine hizmet vermesi planlanan depoyla bölge halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, çalışmaların ilçeye değer katacağını belirterek, yatırım için Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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