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Finike Belediye Başkanı Geyikçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

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Finike Belediye Başkanı Geyikçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı
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Finike Belediye Başkanı Geyikçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya geldi. Geyikçi camilerin birlik ve dayanışma merkezi olduğunu söyleyip din görevlilerine teşekkür etti, İlçe Müftüsü Kırkan ise haftanın önemine dikkat çekti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya geldi.

İlçede düzenlenen programa, Geyikçi'nin yanı sıra İlçe Müftüsü Hasan Kırkan ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Geyikçi, camilerin ibadet mekanı olmasının yanı sıra birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendiği önemli merkezler olduğunu söyledi.

Din görevlilerinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak toplumun manevi hayatına katkı sunduğunu belirten Geyikçi, "Finike'de görev yapan tüm din görevlilerine teşekkür ediyor, Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Kırkan da haftanın camilerin ve din görevlilerinin toplumdaki rolüne dikkat çekilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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