Fındık Kırım Fabrikasında Yangın: İki İtfaiye Eri Tehlike Atlattı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye eri, yangın sırasında büyük bir tehlike atlattı. İtfaiye aracının sepetinin alev alması sonucu, itfaiye erleri hızlı bir şekilde sepeti terk etti.
2 İTFAİYE ERİ, TEHLİKE ATLATTI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri tehlike atlattı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, üzerinde bulundukları itfaiye aracının sepeti, alev aldı. Yanma tehlikesi geçiren itfaiye erleri, sepeti terk edip aracın merdiveninden aşağı indi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel