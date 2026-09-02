Hendek'te fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 18 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan E.D. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı