Fındık fabrikasının yanına el yapımı patlayıcı atan şüpheli yakalandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir fındık fabrikasının yan tarafındaki arsaya el yapımı patlayıcı atan K.Ç., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Göbü Mahallesi'nde bir fındık fabrikasının yan tarafında meydana geldi. Fındık fabrikasına yaya olarak gelen K.Ç., yanında getirdiği el yapımı patlayıcıyı, fabrikaya ait arsaya atarak, kaçtı. Patlamayla birlikte arsada park halinde bulunan bir otomobilde maddi hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, K.Ç.'yi olay yerine yakın bir yerde kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Saldırı girişiminde can kaybı ve yaralanan olmadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ordu,