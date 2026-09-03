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Korgan'da Fındık Taşıyan Adam Yamaçtan Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti

Korgan'da Fındık Taşıyan Adam Yamaçtan Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık çuvalı taşıyan 56 yaşındaki İsa Öğme, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öğme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde fındık çuvalı taşıdığı sırada yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan İsa Öğme (56), hayatını kaybetti.

Olay, Aşağıyaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık çuvalı taşıyan 3 çocuk babası İsa Öğme, dengesini kaybedip, yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Öğme'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kumru ilçesi Pelitli Mahallesi'nden olduğu öğrenilen İsa Öğme'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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