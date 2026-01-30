Haberler

Samsun'da fındık bahçesine yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'da fındık bahçesine yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçta 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

İlçenin Yeşilalan Mahallesi'nde Şenol Kahraman'ın (45) idaresindeki 55 ABZ 11 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Safiye Üçüncü (56) ağır yaralanırken, Ahmet Üçüncü (71) yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Üçüncü'nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

