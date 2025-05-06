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Fındık Bahçesinde Devrilen Traktörün Altında Kalan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Fındık Bahçesinde Devrilen Traktörün Altında Kalan Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yapan Tahsin Akçay, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yaparken, devrilen traktörün altında kalan Tahsin Akçay (55) hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde, Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde meydana geldi. Sarıahmetler Mahallesi'nde kahvehane işleten 3 çocuk babası Tahsin Akçay, fındık bahçesinde ilaçlama yaparken kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçay'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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