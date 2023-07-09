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Filyos ve Perşembe beldesi yoğun yağışa maruz kaldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kırmızı kod uyarısı sonrası Filyos ve Perşembe beldesi sular altında kaldı. Çaycuma ilçesine bağlı olan Filyos ve Perşembe beldelerinde dünden itibaren şiddetli ve yoğun yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda evin bina girişleri sular altında kalırken Filyos Çayı seviyesi yükselmeye devam ediyor. Ayrıca yol ulaşımı tamamen kapanma noktasına geldi. Su baskının geliş anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Filyos ve Perşembe beldesi yoğun yağışa maruz kaldı

ZONGULDAK - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kırmızı kod uyarısı sonrası sonrası Filyos ve Perşembe beldesi sular altında kaldı.

Çaycuma ilçesine bağlı olan Filyos ve Perşembe beldelerinde dünden itibaren şiddetli ve yoğun yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda evin bina girişleri sular altında kalırken Filyos Çayı seviyesi yükselmeye devam ediyor. Ayrıca yol ulaşımı tamamen kapanma noktasına geldi. Su baskının geliş anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Filyos Çayı Çaycuma Filyos Güncel Haberler

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