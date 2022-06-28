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Son dakika haber | Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Gülcan Çolak - Güncel
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Son dakika haberleri: Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendiZONGULDAK Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Filyos Nehiri yaşanan sel sonrası su seviyesi ve çevreye verdiği zarar havadan dron ile görüntülendi.

Yaşanan sel sonrası Filyos Nehri böyle görüntülendi

ZONGULDAK Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Filyos Nehiri yaşanan sel sonrası su seviyesi ve çevreye verdiği zarar havadan dron ile görüntülendi.

İlçenin girişinde bulunan Çaycuma köprüsünden ve Filyos ırmağından su seviyesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde su seviyesinin yükseldiği ve köprü ayaklarının neredeyse kapanma noktasına geldiği görünüyor.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

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