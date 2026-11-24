FiloJet davasında 9 şüphelinin duruşması Girne'de yarına ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan FiloJet gemisiyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan 9 şüphelinin duruşması görüldü. Savcılık tutuklama isterken mahkeme bilirkişiyi dinleyip duruşmayı yarına erteledi; kazada 27 kişi öldü, 1 kişi kayıp.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili 9 şüphelinin yargılandığı duruşma, Girne Kaza Mahkemesi'nde görüldü.
"Kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan, aralarında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli, mahkemeye geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
Savcılık, şüphelilerin tutuklanarak cezaevine sevk edilmelerini istedi. Mahkeme heyeti, öğleden sonraki oturumda bilirkişi heyetini dinleyerek duruşmayı yarına erteledi.
Polis yetkilisi ve bilirkişiden çarpıcı ifadeler
Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Denizcilik'e ait FiloJet yolcu gemisi soruşturmasını yürüten polis yetkilisi Mehmet Mannaş, kaza sonrası gemi personelinin Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin kurallarını ihlal ettiğini belirterek, gözaltındaki gemi personelinin "kasten öldürme" suçundan yargılanmalarını talep etti.
Mannaş, soruşturma çerçevesinde yolcu manifestosu, gemi sicil belgeleri, şirket belgeleri, yolcu ifadeleri ve dijital kayıtların da aralarında bulunduğu 27 delili mahkemeye sundu.
Mahkemede dinlenen bilirkişi, gemi makineleri işletme mühendisi ve uzakyol başmühendisi Volkan Varışlı, incelemelerinde batan gemide kaza öncesi yapılan tamiratların kurallara uygun olmadığını belirlediklerini aktardı.
Varışlı, geminin alt bölme kapaklarının açık olmasının batmayı hızlandırdığını ifade etti.
İddia makamı, FiloJet gemisinin KKTC makamlarına "enkaz" olarak tescil ettirildiğini ileri sürdü.
Girne'deki geminin batması
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Denizcilik'e ait "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.