"Filmde Sirklerdeki Hayvan Zulmüne İlişkin Mesajlar Var"

Filmin pedagojik danışmanı Nurdan Büyükak, " Doru : Macera Ormanı"nın barındırdığı pozitif mesajlara vurgu yaptı.

TRT ortak yapımı " Doru : Macera Ormanı" animasyon filmi, 1 Nisan'da sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Çocukların hayranlıkla izlediği Doru, ikinci sinema filmi " Doru : Macera Ormanı" ile çocuklar ve ailelerine önemli mesajlar verecek.

Filmin pedagojik danışmanlığını üstlenen Nurdan Büyükak çocuklar için hazırlanan animasyon filmler için; "Çocuklar yetişkinler gibi düşünüp algılayamazlar. Farklı yaş grubundaki çocukların izledikleri şeylerden etkilenmeleri de farklıdır. Bu nedenle öncelikle önemli olan yapılan içeriğin hangi yaş grubuna uygun olduğu belirlenip ona o yaşa uygun içerik oluşturulmalıdır.Ayrıca çocuklar için hazırlanan içeriklerde yardımseverlik, paylaşmanın önemi, birlik ve beraberliğin önemi gibi olgulara da yer verilmeli" yorumunda bulundu.

" Doru'nun cesaret verici bir yanı var"

Çocukları hem eğlendiren hem de eğitici bilgiler veren Doru'nun sinema filminde işlediği mesajları da açıklayan Büyükak, "Filmin ana fikri; bazen kurduğumuz hayaller çok farklı şekillerde gerçekleşir ama mutlaka bir gün gerçekleşir. Bunun yanında arkadaşlığın, ailenin, birlikte hareket etmenin önemi ve sirklerdeki hayvan zulmünün ne kadar yanlış olduğuna ilişkin de mesajları var" dedi.

Büyükak, Doru'nun büyük bir ilgiyle takip edilip sevilmesini ise "Doru özgür ruhlu annesi ve arkadaşlarıyla yaşayan, birbirlerine ve zorda kalan herkese yardım eden bir at. Çok cesur ve her zaman doğru olanın iyi olanın peşinde. Bence cesaret verici bir yanı var. Eğlenceli karakterleri de izlenme zevkini artırıyor" şeklinde açıkladı.

Filmin konusu:

Sürü üyelerinden Alaca'nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alan animasyon türündeki " Doru : Macera Ormanı"nda, Doru ve arkadaşları Alaca'yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenler. Bu serüvenin ardından Doru yeni bir sürprizle karşı karşıya kalır, sirkten kaçarken bebek şempanze Şöbi de onlarla birlikte gelmiştir. Artık Doru ve Karatay'ın tek bir amacı vardır, Şöbi'yi annesine kavuşturmak. Kahramanlarımız Şöbi'yi ailesine götürmek için Macera Ormanı'na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

TRT ortak yapımı "Doru: Macera Ormanı" 1 Nisan'da sinemalarda.

Bültenler / Güncel