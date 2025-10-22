Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri 17 Kasım'da Sahiplerini Buluyor

Film Sanayi ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) tarafından 2. kez düzenlenen "Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri", 17 Kasım'da sahiplerini bulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Film-San ödül töreni, Sultangazi Belediyesinin katkılarıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ve Arzu Yetiş Kocatepe'nin üstleneceği törende, ödül alacak isimleri Murat Özen, Özlem Savaş, Sevinç Özer, Atılay Uluışık, Çira Gökdemir, İnanç Terzioğlu, Çağlan Övet, Mert Kocatape ve Fulya Varbel'den oluşan jüri belirledi.

Törende Engin Çağlar ve Meral Çetinkaya'ya "Onur Ödülü", Çolpan İlhan, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Öztürk Serengil ve Ferdi Merter Fosforoğlu adına "Vefa Ödülü", Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na da "Sanata Katkı Ödülü" takdim edilecek.

29 kategoride ödüller verilecek

Dizi Ödülleri'nde "En İyi Dizi Set Amiri", "En İyi Dizi Kurgu", "En İyi Dizi Müzik", "En İyi Dizi Senarist", "En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Dizi Yönetmen", "En İyi Dizi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu", "En İyi Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu", "En İyi Dizi Erkek Oyuncu", "En İyi Dizi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Dizi" ödülü sahiplerini bulacak.

Film-San Umut Verenler Ödülleri'nde "Umut Veren Erkek Oyuncu" ve "Umut Veren Kadın Oyuncu", Film- San Dizi Dijital Ödülleri'nde "Dijital En İyi Dizi", "Dijital En İyi Dizi Erkek Oyuncu", "Dijital En İyi Dizi Kadın Oyuncu", Film- San Sinema Dijital Ödülleri kapsamında "Dijital En İyi Sinema Filmi", "Dijital En İyi Sinema Erkek Oyuncu" ve "Dijital En İyi Sinema Kadın Oyuncu" ödülü verilecek.

Sinema kategorisinde kurgu, müzik, senaryo, görüntü yönetmenliği, film ve en iyi oyuncu dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Film-San Vakfı, 1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Murat Soydan, Nuri Sesigüzel, Muazzez Arçay, Aytaç Arman, Meral Orhonsay, Fatma Belgen ve Devlet Devrim'in arasında olduğu sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kuruldu.

Vakıf, sanat emekçilerinin sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza attı. 50 yıllık geçmişiyle Türkiye'de halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdüren Film-San, 4 bin 500'den fazla vakıf üyesine emeklilik hakkı sağladı.