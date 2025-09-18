Film Fest Gent, İsrail Destekçileriyle İşbirliğini Durdurdu

Belçika'nın önde gelen etkinliklerinden Film Fest Gent'in yönetimi, İsrail devletine bağlı ya da İsrail'in politikalarını açık şekilde destekleyen film şirketleri ve kurumlarıyla işbirliği yapmama kararı aldı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Genel Direktör Marijke Vandebuerie, "Film Fest Gent" festivalinin 52'nci edisyonunun tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, kararın Filistin'de yaşanan saldırılar bağlamında alındığını belirtti.

Vandebuerie, "Filistinli film yapımcılarının yayımladığı uluslararası bildiriye destek verdik. Bu bildirinin de işaret ettiği üzere, sivilleri etkileyen soykırım ve apartheid politikalarında yer alan İsrail kurumlarıyla işbirliği yapmamaya karar verdik." açıklamasında bulundu.

Kararın bir yandan protesto, diğer yandan hayal kırıklığının ifadesi olduğunu kaydeden Vandebuerie, "Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Ancak bu, aynı zamanda bir güçsüzlük duygusunu da yansıtıyor. Çünkü bu durum sürekli devam ediyor. Çoğu insan gibi biz de giderek haberleri izlemeyi bırakıyoruz, çünkü görüntüler çok korkunç. Fakat bence izlemeye devam etmeli ve buna bir yanıt vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan festival yönetimi, projeler ve yapımların bundan sonra İsrail devletiyle kurumsal bağlantıları açısından değerlendirileceğini, ancak bireysel film yapımcılarının hedef alınmayacağını bildirdi.

Avrupa'nın en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Film Fest Gent, her yıl yüzlerce filmi sinemaseverlerle buluşturuyor.

Geçen hafta da Gent'te düzenlenen müzik festivalinde sahne alacak Münih Filarmoni Orkestrası'nın konseri, İsrailli Şef Lahav Shani'nin İsrail hükümetiyle ilgili tavrı konusunda yeterli netlik olmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.