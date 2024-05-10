Üye Girişi
Haberler

Fillerin Selamlaşma ve Vedalaşma Ritüelleri İncelendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırmacılar, fillerin birbirleriyle selamlaşma ve vedalaşma ritüellerinde kullandığı ses ve jest kombinasyonlarını anlamlı tercihlerle birleştirdiğini tespit etti. Dişi fillerin ve fil yavrularının heyecanla kükreme, vücutlarını çarpıştırma veya kulak çırpma davranışı sergilediği belirlendi.

Araştırmacılar, birbirleriyle karmaşık selamlaşma ve vedalaşma ritüellerine sahip fillerin, içinde bulunduğu durum, karşısındakinin cinsiyeti ve grup içerisindeki yerine göre sergilediği ses ve jestleri değiştirdiğini tespit etti.

Nature Communications Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, fillerin selamlaşma ve vedalaşma sırasında kullandığı jest ve sesleri anlamlı biçimde birleştirme yetisi incelendi.

Zimbabve'deki Jafuta Koruma Alanı'nda Kasım-Aralık 2021 dönemini kapsayan araştırmada, 89 Afrika filinin 1282 karşılaşmasının 1014'ünün fiziksel sinyallerle, kalanların ise sesler aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Fillerin, karşısındaki kendine bakıyorsa kulak açma, hortumla sarılma ve hortum sallama gibi fiziksel yöntemlerle selamlaştığı, fark edilmediği durumlarda ise hortumuyla karşısındakine nazikçe dokunduğu veya kulak çırparak ses çıkardığı saptandı.

Dişi fillerin ve fil yavrularının selamlaşırken heyecanla kükreme, vücutlarını çarpıştırma veya kulak çırpma davranışı sergilediği, öte yandan aralarında yüksek rekabet bulunan yetişkin erkeklerin hortumlarını birbirlerinin ağızlarına veya şakaklarındaki bezlere götürerek karşısındaki hakkında bilgi edinmeye çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu araştırmayla, fillerin birbirleriyle selamlaşma ve vedalaşma ritüellerinde kullandığı ses ve jest kombinasyonlarını anlamlı tercihlerle birleştirdiği ortaya konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvanlar Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLMALI? #128663 Yol öncesi araçta dikkat edilmesi gerekenler! MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? ANNELER GÜNÜ MESAJI 2024! #128144 Anneler günü mesajı, anlamlı sözler neler? Anneler günü şiirleri, en güzel sözler... Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek? MHRS RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? #127973 Bakan Koca yeni MHRS hastane randevu sistemini açıkladı! Lassa Ateşi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler gününe kaç gün kaldı? Eril ve dişil enerji ne demek? Eril ve dişil enerjiyi artırmak için ne yapmalı? MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? #127971 Hastane randevusu en erken ne zaman alınır? MHRS randevu ekranı! Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır? İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner! FULL DİNLE Kızılcık Şerbeti 62. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? GÜNCEL İŞSİZLİK ORANI 2024: Mart ayı işsizlik oranı açıklandı mı, ne kadar? 2024 AUZEF BAHAR DÖNEMİ vize sınav sonuçları açıklandı mı? #128226 AUZEF sonuçları görüntüleme ekranı! Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç? TÜİK işsizlik oranı açıklandı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title