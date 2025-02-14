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Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti

Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
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Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, Trump'ın Gazze'yi devralma ve yerinden etme planlarına tepki olarak Nusayrat Mülteci Kampı'nda toplandı. Protestolarda, Filistin'in topraklarını terk etmeyecekleri vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde toplanan Filistinliler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterdi.

TRUMP'A EN NET YANIT

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazzeliler, yerinden edilme planını kategorik olarak reddettiklerini vurgulayarak, topraklarında kalma haklarına bağlılıklarını teyit etti.

"TOPRAKLARIMIZDAN AYRILMAYACAĞIZ"

Hamas liderlerinden Abdurrahman el-Cemel, açıklamada, "Yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerine yer verdi. Cemel, topraklarından hiçbir surette ayrılmayacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFLOZOF:

İngilizler Protesto etmemiş mi? Ne de olsa onlarla beraber yürüyorlardı. Türk askerine yapılan unutulmadı...

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