Filistinliler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Filistinliler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti
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Batı Şeria'da binlerce Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamak ve insani yardım kısıtlamalarına dikkat çekmek için sokaklara döküldü.

EL HALİL, 4 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde binlerce Filistinli pazar günü sokaklara dökülerek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınadı ve yetersiz beslenme ve açlığa yol açan insani yardım kısıtlamalarına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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