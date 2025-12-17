Haberler

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden Gazzeliler, konteyner ev talebiyle gösteri yaptı

Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında evlerini kaybeden Filistinli aileler, konteyner evlerin temin edilmesi ve yeniden imar sürecinin hızlandırılması için gösteri düzenledi. Eş-Şati Mülteci Kampı'nda kalan Filistinliler, zor şartlarda yaşadıklarını ve kış koşullarının yaşamlarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında evlerini kaybeden Filistinliler, bölgeye konteyner evlerin temin edilmesi ve yeniden imar sürecinin hızlandırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinliler, İsrail ordusunun 2 yıl boyunca sürdürdüğü bombardıman sonucu evlerini kaybeden binlerce aile için konaklayabilecekleri konteyner evler temin edilmesi talebinde bulundu.

Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinli göstericiler, İsrail'in evlerini yerle bir ederek yerinden ettiği Filistinli ailelerin kaldığı çadırların kış koşullarında yaşamaya elverişli olmadığına dikkati çekti.

"Konteyner evler temin edilse belki acılarımız hafiflemiş olur"

Göstericilerden Tamir Ebu Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çadırlarda yaşamak hem yaz hem de kış aylarında çok zor oluyor. Ayağım kesik olduğundan benim için daha da zor oluyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında oğlunu ve bir ayağını kaybettiğini anlatan Ebu Ali, Gazze Şeridi'nde etkisini gösteren son yağışlarda yaşadıklarını ise şöyle dillendirdi:

"Yağışlar sırasında bizim çadır tümüyle su altında kaldı. Ayağımın kesik olduğunu unuttum ve çocuklarımı kurtarmaya çalıştığım sırada yüz üstü düştüm. Bizi koruyacak hiçbir şey yok, konteyner evler temin edilse belki acılarımız hafiflemiş olur."

Gösterici Yusuf el-Hessi de "Çetin kış koşulları, özellikle yaralılar için yeni bir felakete dönüştü." dedi.

Hemen hemen Gazze'deki her ailede bir yaralının olduğuna işaret eden Hessi, soğuk hava dalgasıyla birlikte etkisini gösteren yağışlarda çadırların sular altında kaldığını ifade etti.

Filistinli gösterici, İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucu evlerini kaybeden yüz binlerce ailenin acılarını hafifletecek adımlar atılması talebinde bulundu.

"Gecenin soğuk hava dalgasında çadırımız su altında kaldı"

İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinli kadın Hena el-Gandur ise İsrail'in düzenlediği saldırılarla 2 oğlunu öldürdüğünü ve üçüncüsünün de İsrail güçlerince alıkonulduğunu anlattı.

Gandur, "Akrabalarıma yakın bir çadırda yaşıyorum. Bu çadır ise ne yağmura ne de soğuk havalara karşı hiçbir işe yaramıyor. Gecenin soğuk hava dalgasında çadırımız su altında kaldı ve her şeyimiz sulara battı." dedi.

Filistinli acılı anne Gandur, dünya ülkeleri ve Arap hükümetlerine çağrıda bulunarak Gazze'de evsiz kalan ailelere konteyner evler temin etmeleri ve yeniden imar sürecini hızlandırmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel
