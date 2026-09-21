Filistinli kadın tutuklu, İsrail'de darbedildiğini ve tedavi edilmediğini söyledi

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Filistinli kadın tutuklu Zikra Rafet Said Nasır, İsrail hapishanelerinde darbedildiğini, çıplak aramaya maruz kaldığını ve hastalıklarına rağmen tedavi edilmediğini belirterek, tutulduğu hücrelerin "mezar gibi" olduğunu ve koşulların "insan yaşamına uygun olmadığını" söyledi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar İşleri Heyetinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Nasır'ın, avukatı aracılığıyla aktardığı ifadede, 9 Şubat'tan bu yana İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtildi.

Nasır, uyuz hastalığı ve idrar yolu enfeksiyonu bulunduğunu, ancak her iki rahatsızlığı için de gerekli tedaviyi alamadığını ifade etti. Hastalıklarının hapishanedeki kötü sağlık ve yaşam koşullarından kaynaklandığını belirten Nasır, tutulduğu hücrelerin "insan yaşamına uygun olmadığını" söyledi.

Heyet de Filistinli kadın tutukluların tutulduğu koşulların giderek kötüleştiğini, temel haklardan mahrum bırakıldıklarını ve İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki baskının sürdüğünü aktardı.

"Hücreler mezar gibi"

Nasır, 9 Şubat'ta gece saat 01.30 sıralarında İsrail askerlerinin babasının evine baskın düzenlediğini ve kendisini çıplak arama yaptıktan sonra gözaltına alıp tutukladığını anlattı.

Nasır, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Bana hakaret edip bağırdılar, ardından beni askeri aracın zeminine yatırdılar ve sabah saat 07.00'ye kadar hareket etmeme izin vermediler. Araç içinde hareket ettiğimde sırtıma vurdular."

Nasır, daha sonra Kudumim bölgesine götürüldüğünü, burada kirli bir zeminin üzerine yatırıldığını, İsrail askerlerinin kendisiyle alay ederek fotoğraflarını çektiğini belirtti.

İsrail askerleri tarafından başına ve yüzüne ağır şekilde darbedildiğini söyleyen Nasır, ardından soruşturma için Meskubiye Hapishanesi'ne götürüldüğünü, burada saatlerce gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde tutulduğunu ifade etti.

Meskubiye'de de çıplak aramaya maruz kaldığını aktaran Nasır, kadın askerlerin namaz kıyafetleri ile başörtüsüne el koyduğunu ve kendisini fotoğrafladığını söyledi.

Bu hapishanede 17 gün kaldığını belirten Nasır, tutulduğu yeri "mezbaha" olarak nitelendirdi.

Hücrelerin "mezara benzediğini" söyleyen Nasır, koşulları şöyle anlattı:

"Hücreler mezar gibi. Yatağımız beton zeminin üzerine serilmiş ince bir plastik döşekten ibaret. Soğuk havaya rağmen bize iki ince battaniye veriliyor, yemekler kötü ve hücrelerde ışık yok."

Damon Hapishanesi'ndeki koşullar

Nasır, daha sonra tutulduğu Damon Hapishanesi'ndeki koşulların da "çok kötü" olduğunu belirterek, yemeklerin az ve kalitesiz olduğunu, avluya çıkarılma süresinin çok kısa tutulduğunu söyledi.

Avluya çıkarılmanın sabahın erken saatlerinde duş alma ve odaları temizleme amacıyla yapıldığını aktaran Nasır, bu sırada kadın tutukluların konuşmasının yasak olduğunu, odaların aşırı kalabalık olması nedeniyle bazı kadınların yerde uyuduğunu ifade etti.

Nasır, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 19 Ağustos 2026'da Damon Hapishanesi'ndeki kadın tutukluların bulunduğu bölüme yaptığı baskının ardından koşulların daha da kötüleştiğini belirtti.

İsrail güçlerinin baskının ardından odasına girerek 11 kadın tutukluyu küçük bir odaya götürdüğünü, kıyafet ve kişisel eşyalarına el koyduğunu ve bazı kadınları tecrit ettiğini aktardı.

Nasır, Damon Hapishanesi'ndeki koşulları da şu sözlerle anlattı:

"Yemekler az ve kötü. Avluya çıkarılma süresi çok kısa ve bu süre duş almak ile odayı temizlemek için kullanılıyor. Odalar çok kalabalık ve bazı tutuklular yerde uyuyor."

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar İşleri Heyeti, Damon Hapishanesi'nde soruşturma aşamasındakiler hariç 81 Filistinli kadın tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistinli esir kurumları, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerindeki tutukluluk koşullarının kötüleştiğini ve Filistinli tutukluların temel haklardan mahrum bırakıldığını belirtiyor.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında 94 kadın ve 350'den fazla çocuk yer alıyor.

İsrail hapishanelerinde suçlama yöneltilmeden "idari tutukluluk" kapsamında tutulan Filistinli çocukların sayısının da Ocak 2025'te 103 iken Mart 2026'da 191'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA