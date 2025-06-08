Filistinli Gruplardan İnsani Yardım Merkezlerine Sert Eleştiri

Filistinli Gruplardan İnsani Yardım Merkezlerine Sert Eleştiri
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Filistinli direniş grupları, ABD destekli 'Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın açlık çeken sivilleri hedef aldığını ve birçok ölüme yol açtığını belirterek uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi.

Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nde İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinin açlık içindeki sivilleri hedef alan "ölüm tuzaklarına" dönüştüğünü belirtti.

Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, "ABD'nin desteklediği yardım dağıtım merkezleri, halkımız için adeta birer ölüm tuzağına dönüştü. Açlık ve susuzluk nedeniyle bu merkezlere yönelen siviller, günlük katliamlarla karşı karşıya kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, insani yardım kisvesi altında faaliyet yürüten kuruluşun, 126'dan fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Filistinli gruplar, söz konusu kuruluşa karşı uluslararası hukuki süreç başlatılması çağrısında bulunarak, "Bu yapı insani değil, aksine güvenlik ve istihbarat temelli faaliyet yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Bu sözde yardım merkezlerinde her gün yeni bir katliam yaşanıyor. Dünya bu ölümleri sessizce izliyor." ifadesine yer verildi.

Filistinli gruplar, uluslararası topluma "bu insani suça karşı harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail askerlerinin, 27 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde söz konusu dağıtım merkezlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 110 kişi öldü, 583 kişi yaralandı, 9 Filistinlinin ise cesedine ulaşılamadı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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