Filistinli Gençler İçin Kimlik ve Mücadele Vurgusu

5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nde konuşan Filistinli öğrenci heyeti sorumlusuna göre, gençlerin Filistin kimliğini koruması, davanın geleceği için kritik öneme sahip. Zirve, Filistin davasında farkındalık oluşturma ve gençlerin kimliklerini pekiştirme fırsatı sunuyor.

İstanbul'da düzenlenen 5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'ne katılan Filistinli öğrenci heyeti sorumlusu Semah Nasıreddin, Filistin kimliğinin ve mücadelesinin gençlerle yaşayacağını söyledi.

Nasıreddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliğin ve kültürün korunması meselesinin Filistin davasının genç kuşaklar tarafından taşınmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Zirveye ilişkin ise Nasıreddin, Filistinli öğrencilerin kimliklerini pekiştirmesi ve gençlerin Filistin davası konusunda farkındalığını artırması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Gençlerde Filistin kimliği ve dava bilinci

Nasıreddin, Filistinli gençlerin kimliğinin korunmasının davayı canlı tutmanın temel yolu olduğunu söyledi.

"Eğer Filistinli gençlerin kimliğini; dil, din ve kültür açısından koruyabilirsek davayı taşıyabiliriz." diyen Nasıreddin, güçlü bir kimlik bilincinin gençlerin kendilerini yeniden inşa etmesine imkan tanıyacağını belirtti.

Zirvenin, gençlere kültürlerini, miraslarını ve dinlerini anlamaları konusunda rehberlik ettiğini ve Filistinli öğrencilerin kimliklerini pekiştirmesi için bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan Nasıreddin, gençlerin çoğunun Filistin meselesi hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığını ve zirvenin bu konudaki eksikliği telafi ettiğini dile getirdi.

Zirvenin eğitim ve bilinçlendirme boyutuna dikkati çeken Nasıreddin, "Zirve yalnızca Filistinli öğrencilerin davasını pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin umudu olan gençlerin Filistin davasına dair farkındalığını da artırıyor." diye konuştu.

Filistin'in geleceği ve zirvenin önemi

Filistin'in on yıllardır yıldır işgal altında olmasına rağmen Filistin davasının gençler aracılığıyla canlı kaldığını vurgulayan Nasıreddin, "Filistin gerçekten ölmez. 87 yıldır işgal altında olmamıza rağmen dava ölmedi." ifadelerini kullandı.

Zirvenin, gençler arasında Filistin'in birinci mesele olduğuna dair farkındalık oluşturduğunu ve tüm Müslümanları birleştirdiğini söyleyen Nasıreddin, şöyle devam etti:

"Böylece, katılımcı gençlere Filistin'in birinci meseleleri olduğu aşılanıyor; bu, tüm Müslümanlar olarak nihayetinde, inşallah yakın bir zafer için bizi birleştiren bir dava olacak."

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
