Gazzeli genç kızlar İsrail'in saldırılarıyla yıkılan umutlarını "renkler ve fırçayla" onarmaya çalışıyor

İsrail'in iki yıldan uzun süren saldırılarının ve ateşkes ihlallerinin gölgesinde Filistinli genç kızlar, Gazze sahilinde düzenledikleri resim atölyesiyle sıkıntılarından bir nebze de olsa uzaklaşıp hayatlarını renklendirmeye çalışıyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardıman ve abluka, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı trajedi ve travmaları derinleştirerek devam ettiriyor.

Savaşın soğuk yüzüyle hayatlarındaki renkler solan genç kızlar, Gazze sahilinde "Nefes Al ve Çiz" adı verilen atölyeyle deniz kenarında sanat icra ederek nefes almaya çalışıyor.

Etkinlik, İsrail'in saldırıları altında ağır bedeller ödeyen Filistinliler için bir sığınak haline gelen deniz kenarında genç kızların iç huzurunu tatmasını ve hayatlarına renk katmasını sağlıyor.

Atölye, Filistinli gençlere deniz kenarında resim yoluyla nefes alma ve rahatlama imkanı sağlarken, İsrail saldırılarına rağmen hayatın sürdüğü mesajını da veriyor.

Psikolojik yükten sanatla uzaklaşma isteği

Gazze kentinin batısındaki balıkçı limanında, enkazların biraz ötesinde düzenlenen atölyede genç kızlardan kimisi Filistin kadınını geleneksel kıyafeti ve başörtüsüyle resmederken, bazıları da deniz ve güneş manzaraları çiziyor.

Çizimler, tüm yıkıma rağmen hayatı yeniden kurma umudunu yansıtıyor.

Filistin haritası da atölyenin önemli temaları arasında yer alıyor. Küçük yaştaki katılımcılar haritayı canlı renklerle resmediyor, Filistin bayrağı da çizimlerde yer buluyor.

"Deniz, İsrail'in yıkamadığı tek yer"

Atölyeyi organize eden Filistinli sanatçı Nur el-Kasasiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinliği iki yıldır hayatlarındaki renkler solan genç kızların bir nebze de olsa nefes alması için düzenledik. Tüm bu kaostan biraz uzaklaşmak istiyoruz. Deniz, İsrail'in yıkamadığı tek yer." ifadelerini kullandı.

Sanatın, İsrail'in soykırımını ifade etmek için önemli bir araç olduğu belirten Kasasiyye, sahile ulaşmanın bile zor olduğunu, yolun çadırlarla, enkaz ve yıkımla dolu olduğunu aktardı.

Kasasiyye, "Gazze halkı, sanata aşık bir halk. Hepimizin Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak gibi bir hedefi var. Bunu da yalnızca dramatik fotoğraf ve videolarla değil sanatla da yapmak istiyoruz." dedi.

"Sanatımla sesimi duyurmak istiyorum"

Atölyeye katılan Filistinli genç kız Farah Accur, denizin insanın içini ferahlattığını belirterek "Resim atölyesi, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanılan iç huzursuzluğundan biraz uzaklaşmak için iyi bir fırsat." diye konuştu.

İki yıldır uzak kaldığı normal yaşantısına dönmeyi umut ettiğini söyleyen Accur, yaşamın 2 yıldır durduğunu ancak şimdi biraz olsun hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İsrail'in sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra kültür merkezlerini de hedef alarak yıkması nedeniyle sahile geldiklerini aktaran Accur, sanat icra edebilecekleri başka yer kalmadığına dikkati çekti.

Accur, "Sanatımla sesimi duyurmak istiyorum. Deniz kıyısından başka bunu yapabilecek yer yok." diye konuştu.

Atölye katılımcılarından Emel Derviş de iki yıl boyunca kendini ifade edecek bir araç bulamadığını, şimdi ise resim ile önünde direniş mücadelesini anlatacak bir ufuk açıldığını dile getirdi.

Derviş, "Şu an tek isteğim eski hayatımızın parlak renklerine geri dönebilmek." diyerek temennisini dile getirdi.