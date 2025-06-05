Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan Uluslararası Soruşturma Çağrısı

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan Uluslararası Soruşturma Çağrısı
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Filistinli Gazeteciler Sendikası, Gazze Şeridi'nde gazetecilerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirterek, İsrail'in savaş suçları için bağımsız bir soruşturma talep etti. Son saldırılarda 225 gazeteci hayatını kaybetti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in "tam teşekküllü bir savaş suçu" işlemesinden sorumlu tutulması için uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Sendika, Gazze Şeridi'nde hastane yerleşkesi içinde düzenlenen saldırıda Filistinli gazetecilerin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada hastane yerleşkesi içinde gazetecilerin hedef alınmasının, uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali olduğu ve İsrail'in "tam teşekküllü bir savaş suçu" işlediği belirtildi.

Sendika, "İsrail'in basın mensupları aleyhinde işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlamak amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 225'e çıktığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Filistinlilerin sesini susturmak ve gerçeği gizlemek için izlediği sistematik politikayı yansıtan benzeri görülmemiş bir rakama ulaşıldığı kaydedildi.

İsrail'in uluslararası sessizliğin gölgesinde işlediği suçlara devam etmesinin sorumluluğunun Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi ile basın özgürlüğü ve insan haklarıyla ilgili uluslararası örgütlere ait olduğu ifade edildi.

Sendika ayrıca uluslararası medya sendikaları ve örgütlerinin tamamını "faillerin hesap vermesini sağlamak ve İsrail'in Filistin basınına uygulamalarını ortaya çıkarmak için net bir tutum sergilemeye; hukuki, medyatik ve diplomatik adımlar atmaya" çağırdı.

İsrail'in basın mensupları aleyhinde tekrarlanan katliamlarının kararlılıklarından ödün vermeye yol açmayacağını, Filistinli gazetecilerin tüm baskı girişimlerine rağmen hakikati iletme görevine devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca İsrail saldırısında yaralanan bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Gazze'de 4 gazetecinin daha ölmesinin ardından İsrail'in "soykırımına başladığı" 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 225'e çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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